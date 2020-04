Conselho de Saúde aprova plano de ação da Prefeitura no combate ao Covid-19

O Conselho Municipal de Saúde de União esteve reunido na manhã desta terça-feira (28), com o secretário municipal de saúde, Narcizo Chagas, em reunião extraordinária, na Creche Luis Carlos Boa Vista, para avaliar o Plano de Ação de Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) e Plano de Aplicação de Recursos para ações de enfrentamento à pandemia no município. Na oportunidade, ambos os documentos formulados pela equipe da Prefeitura foram aprovados pelo Conselho.

“Queremos dar ampla publicidade às ações no combate ao coronavírus em União, inclusive mostrando à população como os recursos recebidos estão sendo gastos para prevenir o avanço da doença. Os dois documentos também serão encaminhados à Câmara Municipal de União para que os vereadores possam avaliar como está sendo empregados todos os recursos, compartilhando assim o trabalho que vem sendo feito diariamente pelas equipes da Prefeitura em busca de proporcionar uma melhor assistência à população”, explica o prefeito Paulo Henrique.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Narcizo Chagas, a equipe está realizando buscas constantes em relação aos equipamentos, fazendo comparações de preços, na tentativa de racionalizar os gastos e manter os postos de saúde em total funcionamento. “A procura pelos EPI aumentou bastante desde que a pandemia começou e muitas empresas estão colocando valores muito acima dos praticados na realidade. Também estamos atuando nesse sentido para que possamos fazer o recurso render o máximo possível nas ações do enfrentamento ao COVID-19”, argumenta.

O Plano de aplicação das ações de enfrentamento à pandemia conta com recursos recebidos por parte do Ministério da Saúde, totalizando um valor de R$801.325,62. O valor será destinado para a compra de equipamentos de proteção individual (EPI) para os postos de saúde e para o Hospital Municipal de União (HMU), especificados nos documentos apresentados aos membros do Conselho de Saúde do Município.

Confira na íntegra os documentos.