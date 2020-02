Conheça a programação para o Carnaval 2020 em União

Com cinco dias de programação, o Carnaval de União, que é tradição, promete movimentar a cidade e a região. Entre os dias 21 e 25 de fevereiro, milhares foliões todos os lugares devem vir prestigiar um dos maiores carnavais de rua do Piauí.

A gestão municipal prepara os últimos detalhes para proporcionar aos foliões uma estrutura com palco, iluminação e sonorização, além de banheiros químicos e muita segurança será montada para sediar o evento. O corredor da folia será montado na Avenida Filinto Rego, como é feito anualmente e o palco estará posicionado ao lado da Praça do Mercado. A programação no corredor da folia começará diariamente às 21h.

A cantora Gil Mendes (ex-forró Real e ex-forró dos Plays se apresenta na segunda-feira)

A novidade para este ano é que a abertura do Carnaval acontece na sexta-feira (21) com a apresentação da bandinha de sopro na Praça Getúlio Vargas (Praça do Fenelon), às 17h. A apresentação será um resgate dos carnavais tradicionais, com repertório especial.

Parcerias

O evento estará sendo realizado pela Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e em parceria com o Governo do Estado, por meio de emendas dos deputados Georgiano Neto e Júlio César.

Programação

21.02 – sexta-feira

Resgate do Carnaval Tradicional

17h – Banda de Sopro

Local: Praça Getúlio Vargas (Praça do Fenelon)

22.02 - Sábado

- Astro Rei

- Banda Pilera

- Pegadões do Forró

Local: Avenida Filinto Rego

23.02 - Domingo

- Glauber Ferrari

- Bebê Chorão

- Toda Boa

24.02 – Segunda-feira

- Chiquinho do forró

- A Japa

- Gil Mendes

25.02 – Terça-Feira

- Cabriolas

- David de Farra

- Mel Rios

Mel Rios (Ex-A Loba)

A Japa