Confira a programação do São João de União

O São João de União 2019 (XVIII Festival de Folguedos) acontecerá nesta sexta e sábado, 05 e 06 de julho. Com uma vasta programação cultural e musical, o evento que já virou tradição deve movimentar a cidade.

O evento está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e em parceria com as demais secretarias municipais. Nos dois dias de festa a população poderá prestigiar apresentações de quadrilhas, boi bumbá e outros grupos culturais.

Para quem gosta de um bom forró, tem confirmado os shows com as bandas Toda Boa e Sebastião Cadete, que se apresentam na sexta (05) e Glauber Ferrari e Hallyson Balada de Luxo, que sobem ao palco no sábado (06).

O festival acontece ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, iniciando a partir das 19h.