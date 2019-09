Confira a programação do aniversário de 166 anos de União

União já está no clima da comemoração do aniversário de 166 anos de emancipação política do município. Para celebrar este evento, a gestão municipal está organizando uma programação com inaugurações, eventos religiosos, esportivos, culturais e shows musicais.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, informou ações que serão realizadas durante todo o mês de setembro, mas o ponto alto será entre os dias 15 e 17. “É tempo de festejar, pois nossa cidade comemora mais um ano. União é uma terra de muitos talentos, de gente humilde, guerreira... É uma terra de ótimos frutos e neste mês vamos celebrar isso em grande estilo”, destacou.

Entrega do novo setor de urgências

Entre as obras que serão inauguradas, a entrega do novo setor de urgências do Hospital Municipal de União é a mais aguardada. O setor vai proporcionar uma estrutura totalmente nova e modernizada para atender com mais eficiência os unionenses.

Outras obras

A gestão vai entregar à população as estradas dos povoados Canastro e Bode. Haverá também a inauguração da reforma da Unidade Escolar Pe. Luís Brasileiro e das intervenções realizadas no Estádio Municipal Dr. Sergisnando Alencar.

Eventos religiosos

No dia 16 de setembro (segunda-feira), um culto evangélico será realizado na Praça Getúlio Vargas (Praça do Fenelon), às 18h. Já no dia 17 de setembro (terça-feira), uma missa em ação de graças será realizada na Igreja Matriz às 17h, seguida do corte do bolo.

Shows musicais

Até o momento estão confirmadas as apresentações das bandas Taty Girl e Toca do Vale, que se apresentam na segunda-feira (16), a partir das 21h na Praça Barão de Gurgueia.

Outros eventos

Haverá ainda o início do torneio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que acontece no dia 16 de setembro às 16h no CT do Léo e a final do Campeonato Master Feminino e Masculino, no sábado (21/09) no Estádio Municipal.

No domingo (15/09) a programação será aberta com café da manhã no Mercado Municipal. Na terça-feira (17) haverá alvorada e passeio ciclístico pelas ruas da cidade.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 15/09 – Domingo

06h – Café da manhã no Mercado (com apresentação de Sebastião Kadete)

09h – Inauguração da Estrada do Canastro

11h – Inauguração da estrada do Bode





Dia 16/09 – Segunda-Feira

08h – Inauguração da Unidade Escolar Padre Luís de Castro Brasileiro

11h – Inauguração da urgência e emergência do Hospital Municipal de União

16h – Abertura do Campeonato do Serviço de Convivência

Local: CT do Léo

18h – Culto evangélico na Praça Getúlio Vargas (praça do Fenelon)

21h – Festa na praça da Igreja Matriz

Taty Girl

Toca do Vale





Dia 17/09 – Terça-feira

06h – Alvorada pelas ruas da cidade

07h – Concentração do Passeio Ciclístico na Vila

17h – Missa na Igreja Matriz

18h30 – Corte do bolo e apresentação de bandas marciais na Praça da Igreja Matriz





Dia 21/09 – Sábado

15h - Entrega de intervenção feita no Estádio Municipal Sergisnando Alencar

16h - Final do campeonato Master Feminino e Masculino