Comissão Municipal de Defesa Civil visita famílias em áreas de risco

A Comissão Municipal de Defesa Civil está realizando visitas às famílias em áreas de risco de inundação devido às fortes chuvas nos últimos dias. Na manhã desta quarta-feira (18), a equipe esteve na comunidade Patuci, tomando as medidas necessárias para prestar atendimento às pessoas que residem na região.

A comunidade fica localizada em uma região próxima às margens do Rio Parnaíba e, com o aumento do volume do mesmo, algumas famílias já começaram a ficar praticamente ilhadas.

A equipe esteve reunida com o prefeito, Dr. Paulo Henrique, para avaliar e definir algumas medidas a serem tomadas.

“O auxílio às famílias atingidas é uma das prioridades neste momento e a equipe conta com todo o apoio da gestão municipal. As visitas são realizadas para fazer um mapeamento das necessidades e posteriormente a execução de medidas. A equipe é composta por profissionais de várias áreas”, afirma o prefeito Dr. Paulo Henrique.