Comissão Municipal de Defesa Civil presta assistência às famílias alagadas

A Comissão Municipal de Defesa Civil realizou reunião para tratar de ações que estão sendo realizadas no município. A reunião geral da comissão foi realizada na tarde desta segunda-feira (08) na sede da Prefeitura e contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique, membros do Corpo de Bombeiros e demais membros da comissão.



“Já estamos fazendo um monitoramento das áreas atingidas e ao mesmo tempo um levantamento dos danos causados pela inundação fluvial em nossa cidade. Estamos prestando atendimento às famílias atingidas, ofertando espaços para quem ficou desabrigado e ofertando outros tipos de serviço e ajuda. Pedimos o apoio e a colaboração da população unionense”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

De acordo com o Presidente da Comissão, David Miranda, a comissão formou outras equipes que estão percorrendo as várias áreas do município que foram atingidas com o objetivo de fazer, também, um relatório para emissão de parecer.

VISTORIA

Ainda na tarde do último domingo (07), o Secretário de Obras, Aderson Jardiel e o Procurador Geral do Município, Dr. Pedro Costa estiveram percorrendo algumas áreas da cidade que foram atingidas. “Fizemos uma vistoria e conversamos com várias pessoas. Infelizmente a inundação trouxe prejuízos para muitas famílias e para o município. Algumas estradas estão danificadas, impossibilitando o acesso das pessoas e dos transportes. Estamos agindo para trazer soluções rápidas e eficazes”, comentou o Procurador Geral do município.