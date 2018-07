CMEI Tia Aury realiza I Amostra Junina e comemora aniversário

Na manhã da última sexta-feira (29), o Centro Municipal de Educação Integral (CMEI) – Tia Aury Nery realizou seu aniversário e também a I Amostra Junina, festividade em alusão ao período junino. O evento contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e também do secretário de Educação, Marcone Martins, além de professores, pais e alunos.



Durante o evento festivo os alunos apresentaram diversas quadrilhas e danças típicas do período junino, ocasião em que também foram expostos diversos produtos da culinária junina para todos os presentes.

De acordo com o prefeito, o evento oferece mais vivencia e diversão aos alunos. “Foi muito divertido e acredito que para eles também foi um grande aprendizado. Um evento muito bem organizado e que só vem a somar para estas crianças. Toda equipe está de parabéns pelo empenho!”, disse o gestor.

O CMEI Tia Aury Nery é um centro Municipal de Educação Integral que atende crianças de 02 a 05 anos de idade e está localizada na Rua Padre Simpliciano e tem a frente como diretora a professora Patrícia Sampaio. Durante o evento, Patrícia destacou e parabenizou todos os professores e funcionários da escola pelo empenho e dedicação nas atividades do dia a dia.

Ascom