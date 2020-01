Centro de Parto Humanizado passa a funcionar no hospital de União

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve conferindo de perto as novas instalações do Centro de Parto Humanizado, que passou a funcionar no começo deste ano no Hospital Municipal de União.

A novidade foi anunciada ainda em 2019, e logo nos primeiros dias do ano já foi implementada. O local já funciona com todo o suporte necessário para o trabalho da equipe de enfermeiras obstetras.

“É mais uma conquista para a população unionense. Com este centro funcionando, muitos partos serão realizados. Estamos trabalhando para que em breve possamos inaugurar também as novas instalações do nosso Centro Cirúrgico e reformar a outra parte do Hospital”, disse o gestor.