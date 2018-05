Celebração em homenagem às mães foi realizada no Hospital de União

Na manhã desta quinta-feira (10), a direção do Hospital Dr. José da Rocha Furtado promoveu uma celebração religiosa em comemoração ao Dia Mães. Participaram do ato, servidores da Saúde e pacientes que estavam no local. A celebração foi feita com o pároco do município, Padre Ângelo. Na ocasião as mães foram presenteadas com rosas naturais e em seguida puderam participar de um café da manhã.



Para a diretora do hospital, Aranucha Brito, a celebração marca um momento de reflexão. “Realizamos a celebração religiosa com a finalidade de homenagear as mães, que muitas vezes estão longe de seus lares e dos seus filhos, por estarem trabalhando na data. A mãe é sinônimo de amor, força, determinação, resiliência. A melhor maneira de prestar homenagens é pedindo bênçãos para suas vidas e proporcionando um momento de fé e reflexão!”, destacou.





Ascom