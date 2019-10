Casamento comunitário une 48 casais em União

Ao total, 48 casais se uniram em matrimônio hoje, através de um casamento comunitário realizado pela gestão municipal de União, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC).

O evento foi realizado na AABB e contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique, do vice-prefeito Lauro Nery, da secretária Martina Cavalcante, da juíza do município, Dra. Mariana e de servidores municipais e da comunidade.

O evento contou com uma bela decoração, bolo temático e foi organizado de maneira a ofertar um espaço digno aos novos casais.

“Um momento especial para estas pessoas. É bonito ver a felicidade no rosto de cada um e para nós é motivo de alegria poder colaborar e fazer parte deste momento especial”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

“A gestão tem se comprometido com essas ações sociais e a realização deste casamento é de grande importância. É algo que eles buscaram e que nós fizemos a questão de contribuir, de organizar e tornar realidade o sonho dessas pessoas. Estão todos de parabéns pela nova fase em suas vidas”, disse a secretária, Martina Cavalcante.