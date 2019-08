CAPS realiza encontro em alusão ao Dia dos Pais

O Centro de Atenção Psicossocial de União (CAPS) realizou na manhã desta quinta-feira (22), uma roda de conversa em alusão ao Dia dos Pais. O encontro reuniu usuários, familiares e servidores municipais da Saúde.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, marcou presença e conversou com os participantes. “Este Centro é um ponto de apoio muito importante. Foi implantado na gestão do meu pai e na época eu era secretário de Saúde. Já colhemos muitos frutos com este trabalho e esperamos continuar colhendo cada dia mais, prestando um serviço de qualidade”, destacou.

A coordenadora do CAPS, Hildegarda Oliveira, destacou a importância do encontro. “É mais um momento para fortalecimento de vínculos e estreitamento de laços com a população. A comemoração do mês dos Pais no CAPS está reunindo as famílias atendidas pelo centro de apoio, proporcionando a eles um momento de conhecimento e confraternização”, explicou.

Ao final do evento, teve distribuição de brindes e café da manhã para os participantes.