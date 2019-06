CAPS realiza encontro e atividades em alusão ao Mês das Mães

Em alusão ao Dia das Mães, o Centro de Atenção Psicossocial de União (CAPS) realizou na manhã do dia 29 de maio mais um encontro com usuários e seus familiares. O encontro foi marcado pela realização de atividades, sorteios, brincadeiras e até desfile.

A coordenadora do Centro, Hildegarda Oliveira, citou a satisfação realizar a atividade com os usuários do local. "Sinto-me cada vez mais realizada em fazer acontecer cada momento de Socialização e poder fortalecer os vínculos. Momentos como este são inesquecíveis para os usuários e seus familiares e também para nós. É um trabalho gratificante!", relata.

O evento contou com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.