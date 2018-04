CAPS realiza celebração ecumênica pela passagem da Páscoa

O Centro de Atenção Psicossocial de União (CAPS) realizou na manhã desta quinta-feira (05) uma Celebração Ecumênica Pascal, com a participação da Igreja Católica e também Igreja Evangélica. O evento foi realizado na própria sede do centro e contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique; do pároco de União, padre Ângelo; de Washington Alves Campos, representado a Igreja Evangélica; da equipe do CAPS e usuários que participam semanalmente das atividades do CAPS.



Após a celebração, os participantes receberam chocolates que foram feitos por eles mesmos durante as oficinas de fabricação de chocolate, ministrada pela terapeuta ocupacional, Hildegarda Oliveira.

A coordenadora do CAPS, Thaís Andrade, falou sobre a realização da celebração. “Realizamos pela primeira vez esta celebração ecumênica, afinal vivemos em um Estado Laico - somos imparciais em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião e respeitamos o direito à descrença religiosa”, destacou. “Atualmente a maioria de nossos usuários pertencem a Igreja Católica, mas também temos muitos evangélicos”, complementa.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou o carinho e atenção que a gestão tem tido com o centro. “Temos um carinho especial por este centro que foi criado em 2004, sendo o primeiro CAPS do interior do Estado e na época o meu pai era gestor do município. Sabemos das dificuldades enfrentadas e reconhecemos que vocês precisam de um apoio grande por parte da prefeitura para que a assistência seja dada de forma eficaz. Então reafirmo o nosso apoio, a nossa parceria para que possamos melhorar a cada dia essa estrutura e em um futuro próximo queremos criar o prédio próprio do CAPS”, destacou.

A usuária Maria do Rosário, que é assistida desde a criação do CAPS elogiou o trabalho realizado no centro. “Percebemos o carinho de toda a família do gestor e da equipe para com o CAPS e isso dá muita força pra que a gente continue. Aqui está muito bom, não falta remédio, temos atenção por parte dos funcionários que são pessoas muito boas. As refeições já são realizadas aqui, eu gosto muito...”, disse.

TERAPIA E GERAÇÃO DE RENDA

A coordenadora do CAPS, Thaís Andrade, explica ainda que a oficina de confecção de chocolates surge como uma oportunidade para geração de trabalho e renda para os usuários. “Tivemos duas encomendas e já está sendo comercializado, por enquanto o dinheiro será revertido para compra de mais materiais”, explica.

A coordenadora destaca ainda a possibilidade de o município sediar o Encontro de Formação Política para Usuários e Familiares de Saúde Mental do Piauí. “Pretendemos junto com a Associação Liberdade (associação de usuários e familiares de saúde mental de União) sediar este que será o 7º encontro na nossa cidade. Este evento conta com apoio da Prefeitura Municipal, mas precisamos levantar outros fundos de apoio”, pontua.

Mais fotos da celebração

