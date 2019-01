CAPS realiza atividades em alusão ao Dia da Saúde Mental

Durante o mês de janeiro o Centro de Atenção Psicossocial de União (CAPS) realizou vários trabalhos com os pacientes, em alusão ao mês da Saúde Mental. Nesta quinta-feira, 31 de janeiro, as atividades foram encerradas com atividades e palestras ofertadas aos usuários e familiares. Na oportunidade, foram realizados esclarecimentos sobre os tratamentos e prevenções à saúde mental.

A coordenadora e terapeuta ocupacional do CAPS, Hildegarda Oliveira, relatou a importância de intensificar os trabalhos sobre a saúde mental no município. “Não só pacientes com transtorno mental são atendidos, mas também usuários de drogas são assistidos por esta instituição”. Hidelgarda ressaltou ainda que o trabalho vem mostrando resultados positivos. “Observamos uma melhora significativa no relacionamento família e paciente, antes havia muito o preconceito da própria família em aceitar que alguém da família sofria de algum transtorno mental, e essa realidade hoje está bem diferente”, destaca.

O psiquiatra Rayli Sales, falou sobre a campanha Janeiro Branco. “Estamos fechando mês de conscientização de transtorno mental de modo geral, com uma mesa redonda e bate papo sobre os desafios da saúde mental no mundo contemporâneo. Falamos sobre a saúde mental nos dias atuais, onde os transtornos mentais então em evidência nas pessoas. Explicamos sobre a prevenção ao adoecimento, tratamentos, e enfim, todo o trabalho que pode ser realizado para que a população tenha mais conhecimento e possa se tratar de modo adequado”, pontua.