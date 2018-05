CAPS promove oficina de beleza e orientações sobre cuidado com o corpo

Para orientar os usuários da Saúde Mental em União, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) realizou na manhã desta segunda-feira (14) uma Oficina de Beleza com orientações sobre os cuidados e higiene com o corpo. As atividades contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de União.



As atividades foram realizadas com usuários que participam do CAPS de União. A oficina contou com a participação de voluntários como a cabeleireira, Maria do Socorro Vaz, moradora do Residencial São Sebastião (Rua 3, Casa 120) e do Designer de Sobrancelhas, Joel Luis, além de outros profissionais locais.

Para a diretora do CAPS, Thaís de Andrade, as atividades são de extrema importância aos usuários. "Promover o cuidado com a higiene pessoal e a elevação da autoestima é sempre importante. Essas práticas, como lavar, cortar e escovar os cabelos, barbear, pintar as unhas, designer de sobrancelhas, apesar de rotineiras pra muitos têm efeitos terapêuticos e proporcionam bem estar, acolhimento e o toque corporal. Vale ressaltar que além de melhorar o visual estético esse tipo de oficina possibilita a satisfação, contato consigo mesmo e com o outro. Muitas vezes é nesse tipo de intervenção que, por um momento eles recebem um toque nas mãos, nos cabelos, um sorriso, enfim. A sociedade na rigidez das regras lançam na margem o afeto a esses que, como qualquer outro ser humano necessita de afetividade", explicou.

