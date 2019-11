CAPS divulga calendário de encontros com grupos de apoio

Durante o mês de novembro, o Centro de Atenção Psicossocial de União (CAPS) estará realizando encontro com grupos de apoio psicossocial de forma gratuita.

No dia 12 de novembro acontece o encontro com o Grupo Coletivo, o Grupo da Família se reúne no dia 29 e os grupos semanais terão encontros às quartas (manhã e tarde) e quintas-feiras (manhã).