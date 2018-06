CAPS de União participa de seminário sobre saúde mental no DF

O município de União, 55 km de Teresina, teve representação na I Edição do Seminário Nacional “O Trabalho do/a Assistente Social na Política sobre Drogas e Saúde Mental”, organizado pelo CFESS conjuntamente com o CRESS-DF, realizado nos dias 29 e 30 de maio, em Brasília (DF).



Na oportunidade, a diretora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de União, Thaís de Andrade e as usuárias do CAPS de União: Luzia Gomes (que na oportunidade fez discurso) e Jossinete Piauilino, Presidente da Associação de Usuários e Familiares de União (Associação Liberdade), participaram destes eventos que tratavam do desmonte da atual Política Nacional de Saúde Mental.

Na oportunidade, os profissionais do país inteiro que participaram do evento, aproveitaram o espaço para realização de debates e para pautar as temáticas de saúde mental e a política sobre álcool e outras drogas – esta como uma questão de saúde pública – que têm interface com a política de assistência social, por meio de ações que devem respeitar a dignidade, a liberdade, os direitos sociais e humanos fundamentais.

Para a diretora do CAPS, Thaís de Andrade, os eventos trouxeram uma oportunidade de participar juntamente com as usuárias desse momento histórico na saúde mental e colaborar na construção de propostas e estratégias que se contraponham ao tratamento conferido pelo atual governo, que vêm sendo tratadas como objeto da área de segurança pública e enfrentadas com ações repressoras e violentas, principalmente contra as pessoas em situação de rua e em uso abusivo de álcool e outras drogas. “Estas ações criminalizam usuários e usuárias e reforçam um caráter de higienização, já que buscam afastar essa população dos espaços públicos”, destaca. “A audiência discutiu sobre a atual conjuntura onde são propostas modificações na política de saúde mental que ameaçam os avanços da Reforma Psiquiátrica no país, entendemos que é fundamental que a categoria debata e organize ações de resistência”, completa.

Thaís ressalta ainda que os usuários deram relevantes contribuições aos debates em ambos os eventos apontando os impactos dessas ações em suas vidas e lamentando os retrocessos. “Em outubro, iremos sediar em nosso município o 7º Encontro de Usuários e Familiares de Saúde Mental do Piauí, estratégia de fortalecimento da protagonização dos usuários e seus familiares. Sinto-me orgulhosa em trabalhar com gestores que apoia o fortalecimento do controle social e a participação de profissionais e usuários nos eventos nacionais”, finaliza.

A secretária municipal de Saúde, Dra Anne Costa, falou sobre a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CAPS do município. “É um trabalho que vem se tornando referência dentro e fora do Piauí e para nós é motivo de orgulho. A prefeitura deu o suporte para que a nossa equipe participasse deste evento, pois entendemos a importância destes espaços, que proporcionam mais conhecimento e troca de experiências”, destacou.

