Campanha Faça Bonito leva palestras para as escolas da rede municipal

O mês de maio é marcado pelo combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente, pensando nisso a Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, mobilizou equipes e a sociedade com ações palestras nas escolas da rede municipal sobre a temática. Os psicólogos do CRAS e CREAS estão fazendo revezamento e indo a algumas escolas, juntamente com a equipe do NASF.



A Equipe do CRAS I esteve na U.E. José Ricardo no dia 11 de maio, já na segunda-feira (14), foi a vez da U.E. Murilo Braga. Na oportunidade, os profissionais realizaram palestra sobre o Combate ao abuso e Exploração Sexual a Criança e Adolescentes, com a psicóloga Denise Araújo e a presença da Assistente Social Katiane Gualberto.

A equipe do CRAS II esteve na APAE no dia 09 de maio, na escola Clívia Boavista na quinta-feira (16) e no SCFV do CRAS II ontem (17). Nas ocasiões, foram realizadas palestra de Combate ao Abuso e Exploração Sexual a Criança e Adolescente, nessa oportunidade o psicólogo Jaelton Jackson, abordou o tema de forma clara e de fácil compreensão para os participantes.

A secretária de Assistência Social, Martina Cavalcante, ressalta a importância da campanha que é realizada no município. “As ações e palestras são importantes, pois nos dá a oportunidade de estarmos mais próximos à realidade dessas crianças e adolescentes. Com isso as possíveis vítimas entendem a importância de se denunciar, não ficar calado e procurar pai, mãe, professor ou amigo para compartilhar o assunto. Ressaltamos a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o apoio do Conselho Tutelar e o acolhimento por parte das escolas por onde estamos passando”, destacou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, destacou o apoio que a prefeitura tem dado à campanha. “No ano passado também fizemos bonito. É uma campanha de grande importância, que leva conscientização de verdade para essa nossa juventude. Nos dias de hoje a informação se faz necessária até mesmo como forma de prevenção! A prefeitura sempre está de portas abertas dando total apoio a essas iniciativas”, frisou.

Ascom