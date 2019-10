Campanha de vacinação contra o Sarampo acontece até o dia 25

Entre os dias 7 e 25 de outubro as Unidades Básicas de Saúde de União estão disponibilizando a vacina contra o Sarampo para crianças de 6 meses de vida até 5 anos de idade. O Dia D acontecerá no dia 26 de outubro, de 08 às 17h.

Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito. Por isso, o Governo Federal em parceria com os estados e municípios estão unindo esforços para vacinar 39,9 milhões de brasileiros, 20% da população, que hoje estão suscetíveis ao vírus do sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde.

Para obter a vacina basta dirigir-se a qualquer Unidade Básica de Saúde com o cartão de vacinas.

Ascom