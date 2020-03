Campanha de vacina contra a gripe é realizada em União

Iniciou nesta segunda-feira (23) a campanha de vacinação contra a gripe em União. As doses estão sendo aplicadas nas Unidades Básicas do município, com exceção da UBS Nossa Senhora das Graças, onde a população está sendo orientada a receber a vacina na quadra da U. E. Filinto Rêgo.

A campanha segue até o final do mês de maio e, inicialmente somente idosos e profissionais de Saúde estão sendo imunizados. Para se vacinar, procure a UBS mais próxima diariamente de 07h30min até às 13h.

Confira o cronograma da vacinação:

A partir do dia 23/03 – Idosos e profissionais da Saúde

A partir do dia 16 de abril – Professores de Escolas Públicas e Privadas, Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, Pessoas com Doenças Crônicas, Pessoas com condições clínicas especiais;

A partir do dia 9 de maio – Crianças de 6 meses até 6 anos de idade, Pessoas de 55 a 59 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade.