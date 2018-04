Campanha contra a dengue em União alcança resultados positivos

A Campanha “Em União, Dengue Não!” que tem sido realizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, com a colaboração dos agentes de endemias, integrantes da vigilância sanitária e profissionais do PSF, está sendo um sucesso.

Durante todo o mês de abril e maio os profissionais estarão visitando todas as casas, fazendo a vistoria dos focos de dengue e aplicando produtos que eliminam o mosquito, além da prevenção com distribuição de repelentes.

Tanto a cidade, quanto a zona rural, estão recebendo a visita dos profissionais da Saúde. Os mutirões estão sendo realizados em vários pontos do município sempre com apoio dos profissionais envolvidos e a receptividade da população. A campanha encerrará no dia 03 de maio, com mutirão na localidade Divinópolis.

De acordo com a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, a campanha tem alcançado resultados satisfatórios. “Trabalhamos inicialmente a conscientização da população sobre a prevenção às doenças relacionadas ao Aedes Aegypti. Com o mutirão podemos estar mais perto, trocar informações e eliminar junto com a população, os focos onde possivelmente o mosquito possa vir a se reproduzir”, explicou.

Ascom