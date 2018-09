Caminhada reforça ações de prevenção ao suicídio em União

Celebrado nesta segunda-feira, 10 de setembro, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio dá início a uma série de ações voltadas para a Campanha Setembro Amarelo, em União. Realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), as atividades têm o objetivo de alertar, conscientizar e reforçar a importância das ações preventivas ao suicídio no município.



Na tarde de ontem, realizou-se pelas ruas da cidade a "Caminhada para Prevenção ao Suicídio" em alusão à campanha. Usuários do CAPS, servidores municipais e dezenas de pessoas participaram do momento.

Ascom