Caminhada marca combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

Com o objetivo de chamar à atenção da população unionense para a importância de prevenir e denunciar a violência sexual contra crianças e adolescentes, a Prefeitura de União, através das secretarias de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação em parceria com outras entidades, realizou grande caminhada em alusão à campanha “Faça Bonito”, nesta sexta (18), em União.

A caminhada levou milhares de pessoas às ruas da cidade. Gestores, estudantes, educadores e populares se reuniram na Praça Gervásio Costa e seguiram até o Parque Beira Rio onde houve a culminância da caminhada, com orientações aos presentes e apresentação com palhaços.

A Secretária de Assistência Social explica como é fácil denunciar os abusos. "Essa caminhada realizada pela SEMASC, através do CREAS e dos CRAS, junto com o Conselho Tutelar, com as secretarias de Educação e da Saúde, tenta sensibilizar a sociedade que tem que fazer a denuncia contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. É fácil fazer a denuncia. Em União, pode procurar o Conselho Tutelar, o CREAS, a Delegacia ou simplesmente ligar para o número 100. A ligação é gratuita de qualquer telefone”, explica.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, falou sobre a importância da campanha que é realizada em União. “A campanha é o ponto alto de um trabalho continuo que com certeza merece atenção do poder público. Estamos aqui em parceria com as secretarias municipais, o Conselho Tutelar e a sociedade em geral para alertar e prevenir. A campanha é importante e conta com o nosso total apoio”, frisou.

Sobre o Dia

No dia 18 de maio de 1973, uma menina de oito anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espirito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois carbonizado e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A data ficou instituída como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” a partir da aprovação da Lei Federal nº. 9.970/2000.

Ascom