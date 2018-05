Caminhada contra exploração de crianças e adolescentes será realizada

Na manhã desta sexta-feira (18/05), a Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizará uma mobilização, em parceria com representantes de órgãos ligados aos direitos e proteção da criança e do adolescente, para chamar a atenção da comunidade sobre a problemática do abuso e da exploração sexual cometidos contra a violação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.



O ato faz parte do encerramento da programação de Enfrentamento contra o Abuso e à Exploração sexual de crianças e adolescentes, que é celebrado no dia 18 de Maio. A caminhada terá concentração às 07h da manhã e sairá da Praça Gervásio Costa, percorrendo algumas ruas do centro da cidade. Toda a população é convidada a participar.

Ascom