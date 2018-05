Câmara rejeita processo que pedia o afastamento do prefeito de União

Por 8 votos contra 4, a Câmara Municipal de União rejeitou o processo que pedia o afastamento do prefeito, Dr. Paulo Henrique, do cargo. Em sessão realizada na noite desta quinta-feira (03), a sede do legislativo esteve lotada de correligionários da situação e oposição da cidade, que acompanharam de perto a votação que previa o recebimento do processo, de autoria do vereador Eduardo Bacelar (PP).

Na ocasião, os vereadores: Alderico Cunha (PT), Orcivane Coelho (PHS), Manoel Cecílio (PT), Mascarenhas (PR), Franklandy (PSD), Eliane Costa (PSB), Gilson Medeiros (DEM) e Júnior Mota (DEM), votaram contra o recebimento do processo. Já os vereadores: Júnior Viana (PP), Pedro Gomes (PRB), Eduardo Bacelar (PP) e Marquim Mota (PSDB), votaram a favor. A sessão foi conduzida pelo presidente da casa, vereador Feitosa (PPS).

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, informou que já esperava o resultado positivo da votação e segue sua gestão de cabeça erguida. “Infelizmente temos algumas pessoas que torcem pelo atraso do nosso município. Temos trabalhado muito, apesar de termos recebido um município com muitos problemas, já fizemos muitas coisas e continuaremos fazendo com a cabeça erguida. Estamos focados em solucionar as demandas do município, trazer obras e ações que desenvolvam a nossa cidade. Tenho certeza que a população entendeu que esta movimentação foi apenas uma tentativa, sem sucesso, de desestabilizar o trabalho que estamos realizando”, destacou.

Ascom