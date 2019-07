CAGED: União se destaca mais uma vez na geração de emprego

União é destaque mais uma vez na geração de emprego e renda. Este ano, o Piauí gerou 1.308 vagas de emprego durante o último mês de junho, o melhor resultado desde 2013. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (25) no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

De acordo com os dados divulgados, o número representa uma alta de 0,45% em relação ao estoque do mês anterior. Ao todo, foram 8.599 admissões e 7.291 demissões durante o mês. Os números colocam o estado em 3º lugar no ranking do Nordeste com o maior número de vagas abertas durante o mês, ficando atrás apenas dos estados da Bahia (2.362) e do Maranhão (2.001).

União em destaque

De acordo com o Caged, o município de União teve destaque na geração de empregos, ficando a frente de municípios mais populosos como Teresina, Parnaíba e Picos. Somente na cidade foram 1.004 novas oportunidades de emprego, o que corresponde a mais de 76% das vagas aberturas durante o mês.

O aumento no número de postos de trabalho também está relacionado à presença de uma fábrica de produção de açúcar na região, que acaba por oportunizar a contratação temporária de novos colaboradores durante o período da colheita de cana de açúcar.





Com informações do Portal ODIA