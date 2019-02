Blocos Maremoto e Amostrados se juntam em um só bloco em União

Carnaval se aproximando, a cidade de União já começa a se movimentar, os blocos já começaram a seus trabalhos para um dos melhores carnavais no estado Piauí, os blocos Maremoto e Amostrados resolveram se unir e formaram um só bloco dando o nome de Bloco Avalanche. O bloco terá muitas novidades para os foliões que curtem o carnaval na cidade União em 2019.

Os organizadores estão otimistas com a junção dos dois blocos, tornando assim o maior bloco alternativo, para a primeira etapa, foram confeccionados 700 abadas, que em breve está a venda aos público com um preço bacana. A sede do bloco deverá ser inaugura neste sábado com um coquetel, e fica localizado Rua Areolino de Abreu, N° 1110, Centro, (Próx. Posto Casa Nova). Este repórter foi convidado para integrar a equipe na assessoria de comunicação, juntamente com o portal O DIA e Portal 180 Graus, que fará vários flash.

Com a corda toda, o Bloco Avalanche volta “Gigante” no carnaval 2019, com um dos artistas de maior sucesso e visibilidade estadual atualmente. O artista vai levar para o corredor da Folia, Av. Felinto Rêgo, no domingo de carnaval, toda sua irreverência e energia, aliadas a um repertório repleto de sucessos, com tudo que o povo gosta de ouvir e curtir, além do suingue contagiante que só o “Gigante” tem.

"O Bloco do Avalanche reunirá um dia de folia, 03 de março, muitos jovens unionenses e visitantes em um clima gostoso e alto astral. O Bloco contará com uma super estrutura de seguranças treinados, carro de apoio equipado com eficiente sistema de bar com grande variedade de bebidas (cerveja, refrigerante e água mineral), serviço móvel interno, enfermaria com assistência gratuita de primeiros socorros, auxiliar de enfermagem, e distribuição de materiais preservativos para garantir o conforto do folião durante o percurso", frisou a organização do Bloco Avalanche.

Evamar Viana, um dos organizadores, durante entrevista a este porta, fala “você já pode começar a se programar para ter um carnaval “Gigante em 2019, e reunir sua galera, se prepare para curtir com artista mais paredões no Bloco do Avalanche, que acontece no domingo de carnaval, no Corredor da Folia”. O bloco conto os parceiros produtores Ekipe [email protected], EVS Entretenimento, Magão do Poder, Amostrados, Família Batatinha. Acompanhe as novidades do bloco também pelo instagram: blocoavalanche2k19 e E-mail: [email protected]

Confira mais detalhes do bloco:

CONCENTRAÇÃO COMPLEXO BALÃO HALL - Espaço 2 na Rua Areolino de Abreu, 1628-1660 - São Francisco, União - PI.

ATRAÇÕES:

BANDA Pedro Sousa - "É o Pago Funk do PS"

TRIO Elétrico Gigante de Aço

PAREDÕES DE SOM.





ATENÇÃO:

CERVEJA 350ml, Refrigerantes e Água.

3 Cerveja por R$ 4,99.

COBERTURA DO EVENTO FILMAGEM AÉREA COM DRONE E TOUR VIRTUAL.

Vale Abadas + Copos Personalizado kit's disponíveis por apenas R$ 24,99, apartir do dia 09/02.

Adquira já seu kit:

WhatsApp - 99462 7910 - EVS

WhatsApp - 98879 4464 - Alenilson Silva

WhatsApp -99562 3156 - Leandro Castro

WhatsApp - 99557 8134 - Anderson Santos

Ossian Mello