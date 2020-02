Bloco Cometa Loucura realizou mais uma prévia de Carnaval

Comemorando 13 anos de tradição, o bloco carnavalesco com usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) realizou mais uma prévia carnavalesca. O evento foi realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União na manhã desta segunda-feira (17) e contou com brincadeiras, dança e um delicioso lanche.

Anualmente o evento é realizado com os usuários, seus familiares e profissionais da Saúde do município. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.