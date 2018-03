Atividades do PDST do Residencial Santa Helena são realizadas

Mais um passo importante para o trabalho social que vem sendo realizado junto aos moradores do Residencial Santa Helena foi dado. Realizou-se no dia 20 de fevereiro a retomada da execução das atividades do Projeto de Desenvolvimento Sócio Territorial- PDST do Residencial. O projeto é iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania



Com a nova reprogramação a empresa Vila Nova Consultoria e Assessoria esteve realizando visitas domiciliares e plantão social, além de reunião e oficinas para mapeamento das vocações produtivas para os beneficiários no Ginásio de Esporte “O Pindungão”. Os profissionais também buscaram saber sobre o interesse em cursos de geração de renda.

Aos beneficiários foram apontados vários cursos como design de sobrancelhas, manicure e pedicure, decoração de festas, cabeleireiro, flores, doces e salgados, entre outros. “Foi mais um passo importante, pois juntos poderemos ver o que é melhor para as famílias que ali residem. Estaremos juntos, abrindo novas oportunidades e contribuindo com o exercício da cidadania dessas pessoas”, destacou a secretária, Martina Cavalcante.

Ascom