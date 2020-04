Atendimento presencial sobre auxílio emergencial começa na segunda (20)

Começa na segunda-feira (20) o serviço de atendimento presencial, disponibilizado pela Prefeitura de União para que a população tenha acesso e tire dúvidas sobre o benefício do auxílio emergencial. Em reunião entre o prefeito Dr. Paulo Henrique e os secretários municipais de Educação, Ação Social e Cidadania e Saúde, foram definidos os locais e as estratégias de atendimento.

A implementação do serviço está sendo realizada por conta das dificuldades que muitos usuários, especialmente os mais carentes, estão tendo para acessar as plataformas digitais disponibilizadas pelo Governo Federal para consulta sobre o auxílio emergencial. Com isso, a gestão municipal está organizando pontos presenciais de atendimento.

Além de tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial, a gestão realizará a distribuição de máscaras e disponibilizará informações e orientações para a população sobre as medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 (Coronavírus).

Os profissionais estarão distribuídos nos diferentes bairros da cidade e também na zona rural, adotando todos os critérios de higienização e proteção contra o coronavírus.

O prefeito Dr. Paulo Henrique comentou sobre a implementação desta e de outras medidas na cidade. “Estamos realizando uma ampla divulgação em relação a quem tem direito ao benefício do auxílio emergencial e as datas de pagamento via redes sociais, rádio, telefone e carros de som. O atendimento presencial e por telefone vem para somar e prestar assistência a muitas pessoas que ainda tem dificuldades, especialmente para realizar o cadastro e solicitar o benefício. A gestão está realizando uma força tarefa também para levar à população as orientações necessárias para a prevenção ao Covid-19 em nosso município”, explica.

O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira (exceto feriados) de 08 às 12h.

Veja os locais de atendimento:

Novo Nilo – U. E. Gervásio Costa e U. E. Iridan Nery

Mussum – U. E. Absalão Rodrigues

Buriti Alegre – U. E. Alcides Rodrigues

Divinópolis – U. E. Camilo José e U. E. Luis de Aquino

Davi Caldas – U. E. Antônio Medeiros Filho, Creche Joana Pereira (Gameleira)

Zona urbana – U. E. Valter Alencar (Vila Nova Conquista e Tranqueiras), U. E. Clívia Boa Vista (São Pedro), U. E. Benedito Moura, Creche Tio Carlos, APAE.