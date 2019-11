Assinado Projeto de Lei que cria o CEMDROGAS em União

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, assinou na manhã desta quinta-feira (28) o Projeto de Lei que cria o CEMDROGAS (Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas). A assinatura ocorreu durante solenidade realizada na Prefeitura Municipal.

O projeto agora será enviado para a Câmara Municipal de União e deverá ser votado pelos vereadores do município.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, ressaltou a iniciativa. “É uma camisa que temos que vestir e vamos garantir total apoio para que este conselho funcione e realize um bom trabalho aqui em União. É importante fazermos esse trabalho de conscientização e agradeço a parceria com a Polícia e com a Justiça”, disse o gestor.

Além do prefeito, a solenidade contou com a presença da Promotora de Justiça, Dra. Renata Márcia Rodrigues; do Capitão da Polícia Militar, Miguel Luz e dos secretários: Sérgio Motta (Gabinete), Amaury Rachid (Agricultura), Narcizo Chagas (Saúde), Marcone Martins (Educação), Suely Medeiros (Esporte), David Miranda (Ouvidor) e Pedro Costa (Procurador).