Artistas unionenses são destaques durante os festejos 2019

Os artistas unionenses estão dando um show à parte durante os festejos de São Raimundo Nonato. Até o momento, 10 artistas da terra já se apresentaram durante a programação cultural, mostrando o motivo de o município ser um celeiro de grandes talentos.

Ritmos diversos como forró, pagode, brega, mpb e canções autorais foram apresentadas à população no decorrer da programação, que se encerra neste sábado (31). Até lá, outros 5 artistas unionenses também vão se apresentar.

“A população aplaudiu a decisão de cedermos mais espaço aos artistas locais dentro da programação do nosso festejo. É uma festa linda e contagiante que atrai milhares de pessoas para a nossa cidade e nada melhor do que valorizar o que é nosso e mostrar esses talentos aos visitantes”, citou o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

Este ano, participaram da programação dos festejos os seguintes artistas unionenses: Astro Rei, Chikinho do Forró, Toinho do Arrocha, Irla Milena, Glauber Ferrari, Hallyson Balada de Luxo, Banda Monamour (Érika Galvão), Isaac do Acordeon, Sebastião Kadete, Onofre Neto, Léo e Banda, Chico Fogueteiro, Amanda Natielly, Maguinho de Aço e a banda Validuaté, que é composta liderada por um músico da terra.