APAE de União se destaca no X Festival Nossa Arte

Nos dias 11,12 e 13 de Junho, aconteceu em Teresina o X Festival: Nossa Arte. A cidade de União participou da etapa estadual em três categorias: Artes visuais, Música e Dança folclórica. Conseguindo troféus nas três modalidades. Em primeiro lugar, classificamos, nas artes visuais a obra do aluno Raimundo Santana (Mandala – serigrafia em preto e branco) irá etapa Nacional. Na categoria música conseguimos o 2° lugar (coral em libras) e 3° lugar na dança folclórica (Reisado de São José).

O evento serviu como seletiva para que os artistas selecionados na etapa estadual representem o Piauí na etapa nacional. O mesmo ocorrerá nos dia 18,19, 20, 21 e 22 de Novembro em Manaus, no Amazonas.

Segundo o professor e técnico da delegação Guilherme Muller “foi um resultado maravilhoso. Afinal, estavam participando várias outras Apaes de todo Piauí. A felicidade e auto estima dos alunos participantes do evento foi algo contagiante. Um evento dessa magnitude é bastante positivo pois além fortalecer a inclusão, estamos promovendo a participação e o controle social ; rompendo barreiras e posteriormente visando a participação em outros eventos e festivais culturais. Por fim, em nome da família Apaeana, gostaria de agradecer ao Isaac Prado da Silva Sousa (Isaac do acordeon), João Batista (Bomsó), o coreógrafo Jesus Fernandes Sousa (Pelé) e todas as pessoas , equipe de professores e funcionários da entidade, que direta e indiretamente contribuíram para participação da APAE nesse festival. Cabe aqui salientar que nada disso seria possível sem a dedicação e força de vontade dos nossos alunos. Muito obrigado a todos! “.