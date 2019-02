Ano letivo é iniciado com aula inaugural na Creche Tio Carlos

Na manhã desta terça-feira (05), pais e alunos da creche Tio Carlos Monteiro participaram da aula inaugural que marca o início do ano letivo 2019. O evento contou com a presença do Prefeito, Dr. Paulo Henrique; do Secretário de Educação, Marcone Martins, servidores municipais, professores, pais de alunos e outras autoridades.

“Realizamos em grande estilo a nossa aula inaugural nesta manhã e estamos felizes por poder dar inicio dentro do prazo exigido pela lei. Começando agora, na segunda semana do mês, temos a certeza da garantia dos 200 dias letivos. Com isso quem ganha são os estudantes, a comunidade, que conta com mais qualidade na Educação”, disse o secretário, Marcone Martins.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, marcou presença e falou aos participantes. “A Educação de União está se tornando referência, pois estamos investindo de verdade na qualidade da nossa Educação. Estamos valorizando os servidores, ofertando mais qualificação e trabalhando em parceria com esses profissionais para garantir os bons resultados. Parabenizo toda a equipe da SEMED que tem sido realmente incansável neste processo”, frisou.

O diretor do departamento de Ensino Pedagógico, Pedro Oliveira, destacou a atenção especial com as creches. “Estamos ofertando o que as escolas necessitam para que se inicie o ano letivo dentro da normalidade, e as creches municipais, como esta que atende crianças de 2 à 5 anos de idade, tem uma atenção especial da secretaria de Educação de União”, destaca.

De acordo com a diretora da creche, Nair Carvalho, a Creche Tio Carlos atende atualmente 175 crianças com idades entre 2 e 5 anos, sendo que há uma lista de espera com mais de 50 crianças. “É uma creche bastante procurada, acredito que nosso trabalho desenvolvido com essas crianças tem atraído essa grande procura, e também a sua localização”, pontua.