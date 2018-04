Amaury Rachid toma posse como novo secretário de Agricultura

Na manhã da última sexta-feira (13), na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de União, o prefeito, Dr. Paulo Henrique, assinou a nomeação do novo secretário municipal de Agricultura, Amaury Rachid. Participaram da solenidade também o vice-prefeito Lauro Nery, os vereadores: Alderico Cunha, Eliane Costa, Frankilandy e Feitosa, além de secretários municipais e servidores.

Em seu discurso, Amaury agradeceu a confiança depositada pela gestão. “Quero agradecer a oportunidade, é um desafio e creio que será uma grande experiência. Quero somar o meu trabalho na área da educação à área da agricultura. Queremos ajudar os agricultores do nosso município, especialmente os familiares a trabalharem da melhor forma possível. Estaremos buscando parcerias com os órgãos estaduais, trabalharemos em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União para desenvolvermos mais ainda a nossa agricultura”, disse.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, falou aos presentes. “Quero desejar muita sorte ao Amaury nesta nova empreitada e dizer que estamos confiantes no seu trabalho. Queremos trabalhar em conjunto para fortalecer a nossa agricultura e oferecer melhores condições aos nossos agricultores. A Prefeitura está de portas abertas para colaborar no que for necessário aos trabalhos que serão realizados”, disse o gestor.

O vice-prefeito Lauro Nery aproveitou para parabenizar o novo secretário. “Parabenizo tanto a gestão pela sábia escolha, como o Amaury, creio no seu trabalho e temos um alinhamento muito bom com a SDR. Sei que isso trará muitos benefícios possibilitando que façamos um bom trabalho. Essas parcerias serão feitas também com o homem do campo. Quero desejar sorte ao novo secretário e dizer que estarei à inteira disposição”, destacou.

Ascom