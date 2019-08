Alunos da APAE participam de gincana recreativa

Alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de União –PI participaram de uma gincana recreativa, desenvolvida pelo coordenador do Projeto Jogos Adaptados, professor Guilherme Müller.

A iniciativa foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla.

A gincana de atividades recreativas teve como finalidade principal promover a integração entre os alunos das salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) da cidade de União.

O coordenador informou que a experiência foi bastante positiva. “Foi uma experiência fantástica um momento único, onde os alunos do AEE poderão interagir entre si, conhecer e entender um pouco suas capacidades e habilidades motoras, enfrentar obstáculos, vivenciando na prática a importância do trabalho em equipe”, explicou.

Ele ressaltou ainda a importância da participação dos alunos com necessidades especiais, pais, professores, a sociedade como um todo no processo de inclusão.

A diretora da APAE, Maria do Carmo Mendes também citou a importância do evento. “Foi um momento bastante enriquecedor, tanto para as escolas envolvidas e seus alunos, quanto os professores e pais que participaram do evento”, disse. Ela ainda destacou a necessidade de discutir sobre inclusão e respeito às diferenças.

A coordenadora do Ensino Especial, Joana de Sousa Neto, funcionários da Secretaria de Saúde e professores da rede municipal que atuam junto as turmas AEE (Atendimento Educacional Especializado) participaram do evento.

As atividades em comemoração a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla, acontece anualmente e simultaneamente no período de 21 a 28 de Agosto em todo país e faz parte do calendário de eventos da Apae Nacional.