Agricultores serão beneficiados com moradias mais dignas pelo PNHR

A Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASC) realizou atendimentos do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), que acontece em três regiões do município. Em maio de 2017 foi realizado o cadastramento de 300 famílias entre os polos de: Novo Nilo, David Caldas e Divinópolis.

Em União, o projeto foi aprovado recentemente e os beneficiários que tiveram o terreno mapeado estão sendo atendidos pela equipe da SEMASC que se deslocou até as comunidades para a realização dos próximos procedimentos referentes ao programa.

O PNHR foi criado através da Lei 11.977/2009 e com a finalidade de possibilitar ao agricultor familiar, trabalhador rural e comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma nova casa ou reformando/ampliando/concluindo uma já existente.​

A secretária Martina Costa falou sobre a importância do programa. “É um programa que beneficia o homem e a mulher do campo, essas pessoas guerreiras, com uma moradia mais digna e com mais estrutura. Nossa gestão está satisfeita em poder contribuir com mais este projeto que vai beneficiar 300 famílias em nosso município”, destacou.

Atendimentos

Os atendimentos foram realizados nos polos de Divinópolis e David Caldas na última quinta-feira (08). Em Divinópolis, na creche, por volta de 12hs e em David Caldas, na Escola Celso Lemos, no turno da manhã. Sexta-feira (09) foi a vez da região de Novo Nilo e os atendimentos foram realizados no Posto de Saúde, durante todo o dia.

Ascom