Agosto Lilás: Roda de conversa é realizada no Vai Quem Quer

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), realizou durante o mês de agosto várias atividades relacionadas à campanha Agosto Lilás, que trata sobre a violência contra a mulher.

Nesta quarta-feira (05), foi a vez da comunidade Vai Quem Quer realizar uma roda de conversa com as mulheres da região, mediada pelo advogado e procurador do município, Dr. Pedro Costa. A psicóloga do CRAS I, Denise Araújo, também participou das atividades.

“Foi mais uma oportunidade de esclarecer dúvidas, discutir sobre o feminicídio, a Lei Maria da Penha, danos psicológicos causados pela violência e aproveitamos para conscientiza-las sobre a importância de denunciar e procurar ajuda”, frisou a secretária, Martina Cavalcante.

A campanha é realizada no mês de agosto, em referência à sanção da Lei Maria da Penha, que completou 12 anos no mês passado, dia 7 de agosto.