Ações e atividades de saúde e sociais marcam Dia da Mulher em União

As mulheres unionenses participaram nesta quinta-feira (08) de um dia inteiro com ações e atividades de saúde e sociais e ainda um aulão de dança realizado na Avenida Filinto Rego, à noite. O projeto foi uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com NASF, Academias de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e profissionais da cidade.

Pela manhã realizou-se exposição em stands com serviços de orientação sobre a saúde e a prevenção da mulher, qualidade de vida, orientação nutricional, testes rápidos, exames para identificação de diabetes, além de outras informações dentro da Saúde. Teve ainda a realização de serviços de beleza, realizados por profissionais do município que foram parceiros do evento e outras orientações sociais realizadas pela equipe da SEMASC. O segundo momento, já a noite foi o aulão de dança sob coordenação das academias da Saúde.

A secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, esteve acompanhando o evento e parabenizou as mulheres. “Hoje o dia é de parabenizar as mulheres do nosso município, dizer que o evento foi feito com bastante carinho, oferecendo gratuitamente serviços de orientação e informações da parte social, serviços de beleza (corte de cabelo e sobrancelha) teve também a equipe do Nasf orientando, os educadores físicos. Tudo feito pensando em homenagear essas guerreiras. Agradeço a todos que estiveram envolvidos neste evento e dizer que nós da Saúde estamos sempre de portas abertas e trabalhando para oferecer um bom atendimento a essas mulher é a toda a população”, destacou.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Martina Costa, também falou às mulheres. “Estou muito feliz em poder contribuir e participar deste evento. Hoje é uma data importante que representa uma luta pelos nossos direitos e igualdade social. Reafirmo o trabalho da gestão em desenvolver trabalhos com as mulheres, através da Saúde, da Ação Social e através do empoderamento da mulher, estaremos desenvolvendo um grande papel e também valorizando seus direitos e conquistas. Deixo um grande abraço a todas as mulheres de União”, frisou.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, a valorização das conquistas femininas é de grande importância. “A mulher vem conquistando bastante espaço, elas são exemplo, motivo de orgulho e não poderíamos deixar de homenageá-las neste dia tão especial. Ao longo da história a mulher obteve importantes conquistas que são lembradas neste dia. Deixo meu abraço a todas as mulheres unionenses e aproveito para parabeniza-las”, disse o gestor.

FOTOS: Alejandro Fernandes

Ascom