Acessuas Trabalho: Seminário é realizado no Povoado Tabocas

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) segue sendo realizado em União. Na tarde da última terça-feira (28) foi a ver da comunidade Tabocas, zona rural de União, receber o projeto. Na oportunidade, cerca de 100 estudantes da U. E. Alcides Rodrigues participaram do encontro



O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, a vereadora Eliane Costa e a secretária de Assistência Social e Cidadania, Martina Cavalcante participaram do evento. A iniciativa vem sendo realizada pela gestão municipal, através de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação (SEMED) e Assistência Social e Cidadania (SEMASC).

“É um projeto bonito e que dá a estes jovens mais qualificação e oportunidades. Com estes seminários é possível entender melhor sobre empreendedorismo e obter dicas valiosas para a inserção no mercado de trabalho. É bonito participar e ver que todos eles tem objetivos”, destacou o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

Sobre o Acessuas Trabalho

O programa busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego.