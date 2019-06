Acessuas Trabalho segue realizando seminários nas escolas de União

Nesta terça-feira (18) foi a vez da comunidade Mussum e da Escola Agrotécnica Manoel Otávio, na zona urbana de União, receberem o seminário promovido pelo Programa Acessuas Trabalho. O projeto é idealizado pelo Governo Federal e desenvolvido em União através da gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC).

A secretária, Martina Cavalcante, acompanhou a realização dos seminários. “Momento importante para esses jovens. Momento de conhecimento, capacitação e troca de informações e experiências. O seminário oferta para eles mais informações sobre como se inserir no mercado de trabalho e dá dicas importantes. É mais uma ação que vai gerar ótimos frutos e incentiva também o empreendedorismo”, destacou.

Sobre o Acessuas Trabalho

Programa que busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego.

As ações de Inclusão Produtiva compreendem a qualificação técnico-profissional; a intermediação pública de mão-de-obra; o apoio ao microempreendedor individual e à economia solidária; o acesso a direitos sociais relativas ao trabalho (formalização do trabalho); articulação com comerciantes e empresários locais para mapeamento e fomento de oportunidades, entre outros.