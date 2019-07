Academias de Saúde realizam festinha junina

A gestão municipal realizou por meio das Academias de Saúde do Conjunto Rêgo Filho e São Pedro, um arraiá com participação ativa da comunidade. O encontro teve apoio da Secretaria Municipal de Saúde e aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), reunindo idosos, jovens, crianças e adultos que participam das aulas ofertadas no local.

Cerca de 40 pessoas participaram da brincadeira que contou com danças, prática de exercícios e um delicioso lanche, com receitas típicas.

“O arraiá é uma brincadeira que decidimos fazer para confraternizarmos com a comunidade que participa das aulas, das atividades realizadas aqui na academia. Foi um momento de descontração e de muita alegria”, relatou a educadora física Samanta Albino.

As academias são abertas ao público gratuitamente. Duas vezes por semana são ofertadas aulas com educadores físicos. No caso das academias do Bairro São Pedro e Rêgo Filho, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras.

Ascom