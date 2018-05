2° Cia / 16° BPM Prende acusado em União durante feriado

Na tarde desta última terça feira, 01/05, policiais militares lotados na Cia de União estavam realizando o patrulhamento ostensivo quando foram informados sobre uma ocorrência de assalto, segundo o informante dois indivíduos abordaram uma senhora e utilizando de violência subtraíram o relógio e o celular da vítima.



De posse destas informações e das características físicas dos acusados, as equipes intensificaram as diligências com o objetivo de localizá-los.

Durante as diligências a guarnição visualizou os suspeitos, que ao perceberem a aproximação da viatura, abandonaram a motocicleta na qual estavam e empreenderam fuga à pé por uma área de mata de difícil acesso. Os policiais militares fizeram uma incursão na mata e lograram êxito em encontrar e abordar um dos suspeitos. Após busca pessoal e vistoria no perímetro foi encontrada uma arma de fogo de fabricação artesanal que foi utilizada na prática do crime.

Diante dos fatos o acusado identificado como Raimundo Nonato Rodrigues da Costa (19 anos) confessou a autoria do crime, motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao mesmo pelo crime roubo. Raimundo já responde processos pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubos.

O acusado e todo o material apreendido foram conduzidos para a Central de flagrantes em Teresina para que sejam adotadas as medidas cabíveis ao caso.

Informações da PM de União