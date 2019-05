18 DE MAIO: Capacitação sobre temáticas da campanha é realizada

Realizou-se na tarde da última quinta-feira (09), uma capacitação sobre o tema “Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. O evento que foi realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores (STTR).

A capacitação contou com a presença do prefeito de União, Dr.Paulo Henrique; do vereador Frankilandy; da secretária de Ação Social e Cidadania, Martina Cavalcante; do secretário de Educação, Marcone Martins, servidores municipais e a população em geral. Os palestrantes contribuíram com a explanação de temáticas importantes e que capacitam profissionais da rede de atendimento.

A palestrante Luciana Evangelista Fernandes Franco, Assistente Social e mestra em Políticas Públicas, abordou o tema: “Enfrentando a violência sexual contra crianças e adolescentes - uma abordagem interdisciplinar”. Já o palestrante, Dr. Antônio Nunes Oliveira, médico legista e Diretor do Departamento de Polícia Técnica Científica do Estado do Piauí, abordou o tema: “Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - trabalhando com provas materiais”.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, lembrou a importância de se debater sobre o tema. “Infelizmente os índices estão aí para mostrar que devemos estar mais atentos e conversar sobre essa temática que é uma realidade. Aqui em União, a SEMASC vem desempenhando um belo trabalho de orientação e acompanhamento, mas é preciso agir mais! Esta é uma campanha importante e que conscientiza a todos nós”, destacou.

A capacitação é parte das ações alusivas ao Dia 18 de Maio- Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Além da capacitação, palestras educativas sobre a temática estão sendo realizadas nas escolas do município. Dia 17 de maio será realizada a caminhada alusiva e toda a população é convidada a participar.