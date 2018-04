10ª Trilha do Estanhado supera expectativas dos trilheiros em União

Trilheiros de vários municípios do Piauí estiverem no domingo (15), mais de 100 amantes de moto e quadriciclos participaram de uma doa maiores eventos esportivo, a 10ª Trilha do Estanhado aconteceu na zona rural de União, em meio a muita lama, riachos, morros, mata fechada, pedras e muita emoção.



O Portal O DIA mais uma vez marcou presença pelos principais percursos registrando alguns momentos inesquecíveis para os participantes. A largada se deu no posto de combustível Parente, percorrendo algumas ruas de União e saindo pela PI 112 sentido União/Miguel Alves, não demorou muito para que entrasse o primeiro desafio, pilotos já chegaram na primeira parada com muita lama.

Por todo percurso participantes tiveram privilégio de apreciar belas paisagens, riachos e muita gente esperando nas estradas para registrar a passagem dos trilheiros. A chegada foi ainda mais emocionante, onde muitos arriscaram subir um morro que dar acesso ao Apache Clube, local onde foi servido almoço e entrega de placas de homenagens.

A equipe Estanhado relatou, “sem dúvida, essa foi sem dúvida, mais emocionante trilha que realizamos em União, e em 2019 promete muito mais do que já experimentamos”, destacou os organizadores.

Ossian Mello