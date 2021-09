VÍDEO: incêndio atinge a Ceasa de Timon e destrói barracas

Um incêndio ocorrido no começo da noite desta terça-feira (14) atingiu quatro barracas da Ceasa de Timon, Maranhão. Vídeos compartilhados pelos populares mostra o fogo consumindo toda a estrutura de trabalho dos permissionários, bem como alguns produtos que são vendidos por eles no local. A Ceasa de Timon fica localizada na Avenida Francisco Jansen, no bairro Parque Piauí.





Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Timon informou que o incêndio foi prontamente controlado e que nada da estrutura física da Ceasa foi atingido além das quatro barracas. As causas do incêndio estão sendo apuradas.





De acordo com o relatório do Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Timon, os danos foram apenas materiais e não há registros de feridos no incêndio. A guarnição que compareceu ao local não chegou a ter dificuldades em conter as chamas e foi preciso fazer um rescaldo no local após o controle do fogo para evitar que o foco de incêndio retornasse.

O resultado da perícia com as causas do incêndio será encaminhado às autoridades competentes para que sejam avaliados os danos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!