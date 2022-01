Tornado atinge Matões e assusta moradores; veja

Um tornado de baixa intensidade assustou e chamou a atenção de moradores de Matões, no Maranhão, nesta segunda-feira (10).



Ainda não se sabe ao certo a região atingida pelo fenômeno, que não causou destruição e também não deixou feridos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fenômeno no céu. De acordo com o climatologista da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Werton Costa, trata-se de um tornado seco, também conhecido como landspout.

O tornado classificado como "landspout", não se forma a partir de um mesociclone, mas, sim, a partir de correntes de ar que existem dentro das nuvens cumulus - que estão em desenvolvimento em uma camada atmosférica muito instável.

Especialistas explicam que essas correntes de ar rotacionam e vão de encontro ao solo. O movimento giratório faz os detritos e a poeira levantarem e, assim, é possível ver a forma de tubo.

Já a tromba d'água pode ser encarada como um funil formado por um intenso vórtice que ocorre sobre a extensão de um corpo de água — mar e rios — e que raramente provoca destruição. A duração do fenômeno é pequena, a maioria dura apenas cinco minutos. Seus ventos podem atingir velocidades de até 100 km/h.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no