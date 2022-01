Timon: homem é preso por porte ilegal de arma na BR-316

Um homem, de 36 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munições na BR-316, na noite desta quarta-feira (05), em Timon.

Durante fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) visualizou o veículo e deu ordem de parada. O veículo era conduzido pelo acusado, que tinha como passageira uma mulher de 39 anos.



(Foto: Divulgação/PRF)

No momento da abordagem, os policiais verificaram que havia no interior do porta-luvas do veículo, um coldre preto contendo um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida e carregado com seis munições.

Questionado, o condutor informou que não possuía registro, nem porte de arma e que teria adquirido em Teresina, mas não revelou a origem. Diante do fato, foi dado voz de prisão ao condutor.

A passageira, foi liberada por ausência de impedimento criminal, ficando o veículo sob sua responsabilidade. O Condutor foi encaminhado à Polícia Civil na cidade de Timon para os demais procedimentos legais.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF