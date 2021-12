Timon: criança de 4 anos morre após padrasto colidir motocicleta em muro

Uma criança de quatro anos, identificada apenas como Aquiles, morreu após sofrer um acidente de moto na noite desta quinta-feira (02), em Timon. O veículo era conduzido pelo seu padrasto, que perdeu o controle da motocicleta e bateu em uma mureta. O menino, que se encontrava na garupa, faleceu ainda no local devido ao forte impacto que sofreu na cabeça.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com o perito Amerson Santiago, que esteve no local do acidente, é provável que o condutor pilotava com excesso de velocidade. “A velocidade ainda será confirmada. Vamos analisar os impactos que ocorreram. Não há como saber se ele tentou desviar de algum veículo ou se realmente foi imprudência de velocidade, isso será averiguado. Mas, o impacto começou lá no meio fio e foi indo até a moto parar”, explica o perito.

Perito Amerson Santiago (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Após o acidente, a polícia foi acionada por populares e o condutor se evadiu do local por medo de linchamento. Segundo o sargento Marlon, da Central de Flagrantes de Timon, a equipe realizou rondas e conseguiu localizar o padrasto, que aparentava estar alcoolizado. “O que o padrasto fala é que ele vinha com a criança na garupa e que, ao sentir o impacto, ele viu sangue no corpo, visualizou a criança no chão e uma grande multidão querendo linchá-lo. O padrasto estava em um estado visível de embriaguez, mas só quem pode confirmar é o laudo”, destaca.

Sargento Marlon. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

O condutor foi preso, sendo conduzido a Central de Flagrantes para mais esclarecimentos. O corpo da criança foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).



