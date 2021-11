Timon avalia flexibilizar uso de máscara após Maranhão adotar a medida

A Prefeitura Municipal de Timon está avaliando se vai ou não acatar o decreto assinado nesta quarta-feira (10) pelo governador Flávio Dino, que derrubou o uso obrigatório da máscara em ambientes ao ar livre em todo o Maranhão. É que mesmo o decreto sendo estadual, cada município tem autonomia para deliberar sua situação individualmente e só então decidir se a medida será ou não seguida.



Por meio de nota divulgada nesta manhã (11), a Prefeitura Timonense informou que vai reunir o comitê de enfrentamento à covid-19 e as autoridades de saúde para avaliar as medidas necessárias. Vale lembrar que Timon faz parte da Região Integrada de Desenvolvimento Grande Teresina e que as decisões adotadas devem considerar as medidas seguidas pela capital piauiense e pelo Piauí.

Até que Timon decida de flexibiliza ou não o uso de máscaras, o decreto municipal que está atualmente em vigor vale até o próximo domingo (14) e mantém o uso obrigatório do item.

No momento, Timon tem 81% da população com 12 anos ou mais já vacina com a primeira dose e 52% vacinada com a segunda dose. Mais de 206 mil doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas no total.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

No Maranhão “valerá a vontade de cada pessoa”

Por meio das redes sociais, o governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou o decreto que torna facultativo o uso da máscara em todo o Estado. “Valerá a vontade de cada pessoa. Em locais fechados, haverá regras que serão divulgadas amanhã. Friso a imprescindibilidade da vacinação para que sigamos avançando”, publicou o governador.

O maranhão é o primeiro estado do Nordeste a flexibilizar o uso de máscaras após a redução nos casos e nas internações por covid-19. Outras medidas já haviam sido adotadas em território maranhense como a abertura de cinemas e teatros, ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual.

Confira na íntegra a nota da Prefeitura de Timon.

A Prefeitura Municipal de Timon informa que avalia o decreto do governo do Maranhão sobre a flexibilização do uso de máscaras e reforça que irá reunir o comitê de enfrentamento à COVID - 19 e as autoridades em saúde para avaliar as medidas necessárias. Importante ressaltar que Timon faz parte da região da Grande Teresina e as decisões adotadas levam em consideração as medidas seguidas por Teresina e pelo governo do Piauí

O decreto em vigor no município, válido até o próximo domingo, mantém o uso obrigatório de máscaras.

Vale destacar que em Timon, 81% da população com 12 anos ou mais já está vacinada com a primeira dose e 52% com a segunda dose. Mais de 206.000 mil doses de vacinas já foram aplicadas no total.

